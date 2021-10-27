Хозяйственный суд города Киева 25 октября 2021 удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на переданное в ипотеку Нацбанку здание гостиницы «Салют» путем ее продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЧАО «Отель «Салют» является имущественным поручителем по обязательствам АО «Банк «Финансы и Кредит» перед Национальным банком по кредитам рефинансирования. Речь идет о нежилом здании гостиницы «Салют» общей площадью 12 255 кв. м, расположенной в Киеве по ул. Мазепы Ивана, 11-Б и принадлежащей ЧАО «Отель «Салют». Залоговая стоимость недвижимого имущества – 480,868 млн грн (в соответствии с договором ипотеки). В 2008 году ЧАО «Отель «Салют» заключил с Национальным банком договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку «Финансы и Кредит» кредитам рефинансирования. Итак, «Салют» взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества.

Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года Нацбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Однако 13 июля 2020 года суд, учитывая признанные требования по делу о банкротстве предприятия, закрыл производство по этому делу, с которым Нацбанк не согласился и обжаловал его в кассационном порядке.

24 марта 2021 года Верховный суд удовлетворил жалобу Национального банка и отменил постановление о закрытии производства по делу об обращении взыскания, а дело направил для рассмотрения судом по существу. Ранее, 3 июня 2020 года, Хозяйственный суд города Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО «Отель «Салют» признал требования НБУ на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

Справка:

Напомним, Национальный банк Украины 17 сентября 2015 принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных.

На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, косвенно владевший долей в 97,67% акций.