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Полиция Чехии задержала членов организованной преступной группировки «Луганская бригада», обвиняемых в ряде преступлений.

Об этом говорится в заявлении чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, сообщает Европейская правда.

Правоохранители на прошлой неделе провели в Южной Моравии масштабную операцию под названием «Бригада».

Согласно данным расследования, участники так называемой «Луганской бригады» длительное время осуществляли преступную деятельность в городе Брно и Южно-Моравском крае, которая была сосредоточена прежде всего на шантаже выходцев из Украины.

Потерпевшие должны были платить обвиняемым единовременно или регулярно за так называемую защиту.

Чтобы запугать сограждан, члены группировки прибегали к давлению различных форм и интенсивности и обогатились на сумму не менее 2,7 млн ​​чешских крон (около 100 тысяч евро).

Во время спецоперации задержали 7 человек (4 мужчины и 3 женщины). Четверо мужчин обвиняются в «участии в организованной преступной группе» и «вымогательстве» и заключены под стражу.

Во время обысков в местах проживания членов группировки изъяты две единицы огнестрельного оружия и наличные. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет.
ForUm

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