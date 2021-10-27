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За сутки 26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 5 925 человек;
  • летальных исходов – 692;
  • выздоровело – 11 593 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 825 733 человека;
  • выздоровело – 2 401 705 человек;
  • летальных исходов – 65 628;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 154 508.

С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 501 573 прививки.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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