За сутки 26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 925 человек;
- летальных исходов – 692;
- выздоровело – 11 593 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 825 733 человека;
- выздоровело – 2 401 705 человек;
- летальных исходов – 65 628;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 154 508.
С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 501 573 прививки.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время