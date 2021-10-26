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Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области провело инспекционные проверки субъектов хозяйствования, которые осуществляют реализацию российских конфет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Согласно постановлению КМУ от 30.12.2015 № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», согласно Перечню товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области (производители – ПАО «Красный Октябрь» г. Москва; ОАО «кондитерский концерн «Бабаевский»; фабрика «Победа» г. Москва; г. Старый Оскол Белгородская область; АО «АКконд» г. Чебоксары - конфеты 9 (девяти) наименований).

За нарушение требований законодательства о маркировке продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.
ForUm

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