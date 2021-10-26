В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий в комментарии Укринформу.

«По состоянию на сегодняшний день в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября – ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеет в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции», - отметил Ильницкий.

Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны находившейся в марте коронавируса в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

«Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%», - добавил Ильницкий.

На 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.

Напомним, в курортном Моршине Львовской области 16 апреля был запущен пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовому вакцинированию горожан от COVID-19 для выработки коллективного иммунитета. За короткие сроки в городе удалось привить 70% взрослого населения. До появления штамма «Дельта» в Моршине длительное время не было ни одного инфицированного COVID-19.