В среду, 17 ноября, Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствует приказ Министерства здравоохранения, сообщила пресс-служба МОЗ, пишет Багнет.

Отныне стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

В частности, новым приказом вносятся изменения в Стандарт стационарного лечения пациентов с коронавирусом.

В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни. До этого в стандарте не было условий по возрасту пациента.

Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности - увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация менее 93%.

Напомним Британский министр транспорта Грант Шеппс заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, является наиболее опасным из всех известных, поэтому необходимо проверить, защищает ли от него вакцина.