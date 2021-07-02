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В Моршине Львовской области, где проводили массовое вакцинирование взрослых жителей против коронавируса по экспериментальному проекту Минздрава, за два месяца не зафиксировали ни одного больного COVID-19. Об этом сообщил мэр Моршина Руслан Ильницкий, передает Укринформ.

«У нас в Моршине совсем нет больных коронавирусом. 20 июня был зафиксирован лишь один случай, какой-то очень странный, потому что, во-первых, этот человек не проживает в Моршине, а только прописан, а во-вторых, хоть ПЦР-тест подтвердил (инфицирование. - Ред.), он шесть дней пробыл в больнице, и его выписали. В мае у нас тоже был один случай, а на сегодняшний день - ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался», - отметил Ильницкий.

По его словам, в городе через несколько дней ждут вакцину Pfizer, а после иммунизации в городе будет 70% вакцинированных (сейчас их 65%).

Городской голова отметил, что после массовой вакцинации в Моршине вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.
ForUm

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