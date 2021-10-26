В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1135 больных коронавирусом. 37 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 37 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 5937 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 252 921», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 169 больных коронавирусом и 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 314 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 226 761 житель столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 221, в Деснянском – 167, и в Шевченковском районе – 131 случай», – отметил Кличко.