Фигуранты «контрабандных» санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов. Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика на Bihus.Info.

Смены учредителей и бенефициаров компаний, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы.

К примеру, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции Владимир Зеленский ввел в действие своим указом 21 апреля. Но до этого Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров не менее шести предприятий. На 5 из 6 этих предприятий санкции не наложили.

Интересно, что во многих случаях Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО – 12 и 13 апреля.

Подобных случаев много. Так, по решению СНБО от 2 апреля под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того как Зеленский на следующий день, 3 апреля, ввел это решение в действие, Шерман успел выйти из учредителей своего предприятия ООО «Мира», а Валерий Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде. Причем в случае Пересоляка соответствующие изменения в государственный реестр внесены нотариусом в нерабочее время - около 23:00. Ни одно из этих предприятий под санкции не попало.

Кроме упомянутого выше Черепинского, среди фигурантов санкционного списка контрабандистов, утвержденного СНБО 15 апреля и введенного в действие Зеленским 21 апреля, в этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба. Из этих трех предприятий в санкционный список внесли только одно - ООО «Вилла Дель Ре».

Особенно долгим оказался промежуток времени между решением СНБО и указом Президента для третьего списка контрабандистов. Выездное заседание СНБО состоялось 30 июня в Краматорске и в тот же день на брифинге секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех лиц: иностранца Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия «Навитайм». Указ же о введении этих санкций Владимир Зеленский подписал только 68 дней спустя. Предприятия «Навитайм» среди подсанкционных – нет.

Готовя это расследование, журналисты обратились с просьбами о комментариях к Офису президента и Совету нацбезопасности и обороны, однако не получили на эти запросы никакого ответа.

Секретаря СНБО Алексея Данилова удалось спросить о возможных утечках информации о санкциях и предупреждении будущих фигурантов санкционных списков только во время короткого подхода на улице. В ответ на вопрос Данилов посоветовал обратиться в СНБО с официальным письмом.