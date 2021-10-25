Запасов кислорода в больницах Херсонской области, определенных для лечения больных коронавирусом, хватит на три дня, заявил заместитель главы облгосадминистрации Николай Якименко.

«В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает», - заявил он во время брифинга.

По словам чиновника, в области за сутки используется почти 15 тонн медицинского кислорода.