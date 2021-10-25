Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил, что на прошлой неделе в стране было зафиксировано наибольшее количество новых больных COVID-19 в сутки этой осенью - 23 785. Всего на сегодня – 339,5 тыс. активных больных и 45 674 заполненных койки. Также за прошедшую неделю госпитализировано наибольшее количество лиц – 33551.

«Вместе с тем за неделю количество сделанных прививок превысило полтора миллиона. Это рекордный показатель. Более миллиона человек получили первую дозу вакцины и почти 500 тыс. были привиты второй дозой», - подчеркнул он.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе, а среди стран с населением более 10 млн человек мы на 11-м месте.

По его словам, текущие показатели количества умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.

Руководитель Минздрава отметил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 наблюдается увеличение использования кислорода в больницах. Он доложил о мерах, предпринимаемых Кабинет Министров для бесперебойного снабжения кислорода в медицинские учреждения. Кроме того, Ляшко сообщил, что НСЗУ увеличит тариф для больниц по оказанию помощи пациентам с коронавирусной болезнью, поскольку соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой.

На совещании также обсудили вопросы развертывания дополнительных койко-мест в медучреждениях для оказания помощи госпитализированным больным COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам активнее коммуницировать с населением по реальной объективной ситуации с распространением коронавирусной болезни и тех мер, которые должны принять государство и граждане для борьбы с ней и минимизации негативных последствий.

Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции доложило о ситуации с проверками соблюдения новых карантинных норм перевозки в межобластном сообщении. Правоохранители активно противодействуют подделкам COVID сертификатов и ПЦР-тестов, за что предусмотрена уголовная ответственность.