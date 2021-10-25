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Министерство иностранных дел рекомендует украинцам не посещать в ближайшее время Судан на востоке Африки.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме. Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте», - написал спикер ведомства Олег Николенко в Twitter.

По всем вопросам дипломатическое ведомство советует звонить на «горячую линию» посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.

Напомним, в Судане группа военных начала государственный переворот - утром 25 октября они задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий - партнеров коалиционного правительства страны.

В столице страны протестуют против военного переворота, премьер был перемещен в неизвестное место после отказа выступить с заявлением в поддержку переворот.
ForUm

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