С 4 ноября 2021 АО «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев – Варшава, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Железнодорожное сообщение между столицами прекратилось в марте прошлого года из-за карантинных ограничений.

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывать в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

В билетах указано время с учетом проведения пограничного и таможенного контроля. Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напоминаем, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета министров Украины.

Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

- отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 72 часа с или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

АО «Укрзализныця» возобновила международное сообщение с Польшей 10 октября, запустив поезд Киев - Перемышль. Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Польше и посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.