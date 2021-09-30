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Укрзализныця 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничества польской железнодорожной администрации.

Билеты на поезд, который отправится по маршруту Киев - Перемышль, будут доступны с 1 октября.

Поезд «Интерсити +» будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.
ForUm

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