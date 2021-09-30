Укрзализныця 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
Это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничества польской железнодорожной администрации.
Билеты на поезд, который отправится по маршруту Киев - Перемышль, будут доступны с 1 октября.
Поезд «Интерсити +» будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время