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Посольство Германии в Украине передало Федеральному министерству экономики и энергетики предложение украинской стороны по транспортировке через газотранспортную систему Украины дополнительных 55 млрд кубов газа в год на специальных условиях.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на пресс-конференции в понедельник, 25 октября, сообщает Укринформ.

«Мы получили это предложение от Украины и передали Федеральному министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем его интенсивно обсуждать», - сказала Фельдгузен.

Она добавила, что Германия пытается вместе с Украиной сохранить транзит газа через украинскую территорию.

В то же время посол отметила, что газовый транзит когда-то полностью прекратится, поэтому Украине следует работать над будущим своей газотранспортной системы, чтобы в дальнейшем обеспечить по ней и транзит водорода, чтобы стать энергетически независимой и самой иметь возможность экспортировать энергию.

Напомним, 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по «специальным условиям».

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером сообщил, что дополнительная транзитная мощность может быть предоставлена ​​со скидкой до 50% от действующего тарифа в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
ForUm

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