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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта – в общем 219 дней.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

Климатологи обсерватории информируют, что кратчайший безморозный период в столице были в 1902 и 1945 - только 144 дня, а самый долгий – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0° С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.
ForUm

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