Политическая партия «Слуга народа» до сих пор не отчиталась о расходах на президентский опрос («5 вопросов от президента Украины»), проведенный год назад во время местных выборов 25 октября 2020 года.

18 октября 2021 в ответе на запрос Комитета избирателей в «Слуге народа» сообщили, что «подготовка отчета партии находится в процессе формирования». Год назад «слуга народа» заявляла, что профинансирует президентское опросы и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАПК. Соответствующий отчет еще не был подан.

Комитет избирателей отмечает, что формально непредставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству за изменения, принятые Верховной Радой. В апреле 2020 народные депутаты приняли изменения в Закон «О политических партиях в Украине», которыми предоставили партиям легальные механизмы для непредставления отчетов. В частности, предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания в Украине карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

«В прошлом году, в начале пандемии коронавируса, политические партии получили легальную возможность не отчитываться о своих расходах. В результате за последние полтора года партии фактически перестали отчитываться перед НАПК. В частности, до сих пор не было подано финансовые отчеты о расходах партий на местные выборы 2020 года, в том числе, не было подано отчета политической партией «Слуга народа», - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Последний отчет партии был подан в третьем квартале 2020 года. Партия не подала ни одного отчета в 2021 году.

По оценке КИУ сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и вернуть нормы по отчетности политических партий.