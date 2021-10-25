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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 546 больных коронавирусом. 27 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 27 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5900 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 251 786», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 74 больных коронавирусом и 229 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 59 человек. В общем коронавирус преодолели 226 447 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 232, в Дарницком - 137 и в Подольском районе - 35 случаев», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

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