В Киеве обнаружили за минувшие сутки 546 больных коронавирусом. 27 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 27 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5900 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 251 786», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 74 больных коронавирусом и 229 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 59 человек. В общем коронавирус преодолели 226 447 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 232, в Дарницком - 137 и в Подольском районе - 35 случаев», - отметил Виталий Кличко.