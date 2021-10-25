В Украине возобновила работу группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19. Ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах по реагированию на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией. В состав группы войдут специалисты Минрегиона, МВД, Минздрава и Госпродпотребслужбы. Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

«Неотложные вопросы, которые есть сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на «красный» уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и возобновление работы группы, которая будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19», - отметил Чернышев.

Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о внедрении «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ривненской и Николаевской областей, начнет действовать с полуночи 26 октября 2021. Также принято применить на территории этих областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Справка: Рабочая группа по проверке состояния выполнения облгосадминистрациями и органами местного самоуправления задач, определенных законами Украины, актами Кабинета Министров и поручениями премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 была создана по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 16 апреля 2020 № 16334/0/1-20.