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В Киеве уже работают два поста мониторинга воздуха – в Дарницком и Днепровском районах города на ул. Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работы одного из этих постов.

По его словам, оборудование и программное обеспечение на новых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, в частности директивам ЕС, и рекомендациям ВОЗ.

Системы с аналогичным принципом работы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль. Устроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан, и пробоотборники для тяжелых металлов.

Все данные – в открытом доступе и их можно увидеть в режиме онлайн на сайте КГГА http://asm.kyivcity.gov.ua/

Показатели можно увидеть на карте, где отображается актуальное состояние атмосферного воздуха и погодных условий.

«Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года – в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы. Киеву нужна собственная стратегия улучшения экологической ситуации, которая принимала бы во внимание все сферы жизнедеятельности города, влияющих на состояние воздуха - транспорт, деятельность промышленных предприятий, озеленение и другие. И управление экологии разрабатывает такую ​​стратегию», - отметил Кличко.  
ForUm

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