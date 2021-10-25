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25 октября на Херсонщину отправилась колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГосЧС Украины в одну из больниц города Каховка.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С самого утра понедельника имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

В общем, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19.

Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.
ForUm

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