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Все граждане Испании, которые оплатили штрафы в течение почти трех месяцев чрезвычайного положения, объявленного в прошлом году для замедления распространения коронавируса, получат возврат средств.

Об этом пишет AP, передает Европейская правда.

Этот шаг стал результатом Верховного суда Испании в начале этого года, который объявил неконституционным первый локдаун, который отправил всех граждан по домам и парализовал большую часть экономики в период с 14 марта по 21 июня. Поскольку число случаев вновь возросло, центральная власть объявила очередное чрезвычайное положение с конца октября прошлого года по май этого года.

В МВД сообщили, что полиция насчитала 1,1 миллиона штрафов гражданам, нарушившим приказ о пребывании дома и другие ограничения, хотя не все они были немедленно оплачены.

Испания с начала пандемии достигла почти 5 млн случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере 87 тысяч зарегистрированных смертей были связаны с COVID-19.

Количество случаев за 14 дней, переменная, по которой внимательно следят эксперты и политики, снизилось до 43 новых случаев на 100 тыс. жителей, самого низкого уровня с июля прошлого года. Испания полностью вакцинировала 78% тех, кто имеет право на получение прививки.
ForUm

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