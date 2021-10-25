За сутки 24 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3912 человек;
- летальных случаев - 330;
- выздоровели - 4598 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2784039 человек;
- выздоровели - 2380374 лица;
- летальных случаев - 64 202;
- проведено ПЦР-тестов - 14021250.
С начала прививочной кампании привито 8965694 человека, из них получили одну дозу - 8965692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6989668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15955360 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
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