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За сутки 24 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3912 человек;
  • летальных случаев - 330;
  • выздоровели - 4598 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2784039 человек;
  • выздоровели - 2380374 лица;
  • летальных случаев - 64 202;
  • проведено ПЦР-тестов - 14021250.

С начала прививочной кампании привито 8965694 человека, из них получили одну дозу - 8965692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6989668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15955360 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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