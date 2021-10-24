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У берегов Британской Колумбии (канадская провинция) возник пожар на контейнеровозе. Береговые службы США и Канады работают над оценкой ситуации.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что контейнеровоз MV Zim Kingston перевозит химикаты для горнодобывающей промышленности. Шестнадцать членов экипажа были эвакуированы, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. В настоящее время горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться, но сам корабль не горит.

Также береговая охрана Канады работает с американскими коллегами над отслеживанием 40 упавших за борт контейнеров.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (Британская Колумбия) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", - заявил глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будино.
ForUm

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