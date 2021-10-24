Северная Корея осудила США за поддержку Тайваня. Как известно, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты защитят Тайвань в случае атаки Китая.

Союзники Китая заявляют, что растущее военное присутствие США в регионе представляет собой потенциальную угрозу для Севера. Там обвинили администрацию Байдена в повышении военной напряженности с Китаем.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Пак Мен Хо подверг критике США за отправку военных кораблей через Тайваньский пролив, предоставление Тайваню модернизированных систем вооружения и обучение военных.

"Это хорошо известный факт, что войска США и их военные базы в (Южной Корее) используются для давления на Китай и что огромные силы США и их государств-сателлитов, которые сосредоточены возле Тайваня, могут быть направлены на военную операцию против КНДР в любое время", - сказал Пак.

Он заявил, что США используют Тайвань для того, чтоб доказать свое превосходство.

"Эта доказывает, что США стремятся задушить нашу страну и Китай, обе социалистические страны, чтобы удержать свое превосходство", - сказал Пак.