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В Харькове зарегистрировали два случая ботулизма. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области организовано и проводится расследование двух случаев заболевания ботулизмом. Больные госпитализированы в Коммунальное некоммерческое предприятие Городская клиническая больница № 2 им. проф. А.А. Шалимова с диагнозом: ботулизм, тяжелая форма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты связывают свое состояние с употреблением консервированных грибов домашнего приготовления.

Ботулизм - это опасное инфекционное заболевание, связанное с употреблением продуктов, содержащих ботулотоксин. Болезнь может привести к смерти. Основная причина возникновения заболевания - это употребление продуктов питания домашнего консервирования (грибов, мяса), вяленой и копченой рыбы.
ForUm

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