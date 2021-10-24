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В Херсонской области внедорожник на высокой скорости врезался в дерево. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Сообщается, что сегодня ночью около 01:00 на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района в дерево врезался внедорожник Volkswagen Touareg. В результате погибли 4 человека, в том числе двое детей 2006 года рождения.

Кроме того, пострадали еще двое детей 2004 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
ForUm

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