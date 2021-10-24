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В Эстонии значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стране не хватает медиков.

Об этом сообщает ERR.

Поэтому больницы будут принимать только срочных пациентов.

Исполнительница обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает возможности больниц.

 

«Меры, которые не используются в обычных условиях, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи», - сказала Харма.

 

Поэтому пациенты, которые находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить кровати для больных коронавируса. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.
ForUm

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