В Эстонии значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стране не хватает медиков.

Об этом сообщает ERR.

Поэтому больницы будут принимать только срочных пациентов.

Исполнительница обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма сообщила, что медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает возможности больниц.

«Меры, которые не используются в обычных условиях, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи», - сказала Харма.

Поэтому пациенты, которые находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить кровати для больных коронавируса. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.