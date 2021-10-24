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В двух штатах Австралии, Новом Южном Уэльсе и Виктории, за последние три недели из-за вспышек COVID-19 закрылось более 300 школ.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Министерства образования, с 4 октября по 22 октября в государственных школах штата Виктории было закрыто 234 учебных заведения. Еще минимум 20 частных школ Виктории также были вынуждены закрыться за тот же период.

Сначала большинство учебных заведений штата планировали закрыть на 24 часа, чтобы провести дезинфекцию и отслеживание контактов. Но вспышки коронавируса вызвали опасения и не позволили вернуть детей в классы.

В Новом Южном Уэльсе за период с 4 по 22 октября закрыли 67 школ. По данным отдела образования Нового Южного Уэльса, 48 из них были государственными, а 19 — частными.

В субботу, 23 октября, Новый Южный Уэльс объявил, что еще семь школ были закрыты в пятницу для дезинфекции и проведения генеральной уборки.

С целью сделать школы максимально безопасными для детей в Австралии ввели разделение учеников на группы, разное время начала и окончания занятий и перемен, чтобы школьники меньше пересекались, а также требования к вакцинации для всего преподавательского и непедагогического персонала.
ForUm

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