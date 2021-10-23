также в разделеПроисшествия
В Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами 10
Данилов прогнозирует более 1000 смертей от COVID-19 ежедневно 31
Аваков заболел COVID-19 18
Алек Болдуин застрелил украинку на съемках 68
Из-за урагана в Польше погиб украинец 17
Нардеп Устинова получила травму в Раде 47
В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан 22
В Украине – за сутки 23785 новых случаев COVID-19, 614 человек умерли 42
Боевики увеличили число обстрелов на Донбассе, ранен военный 16
10 человек разоблачили в подделке ПЦР-тестов 18
Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога 40
Мужчина, которому не разрешили проститься с матерью, устроил погром в больнице 29
Боевики ранили украинского военного на Донбассе 11
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 26
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца 16
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток 19
В Украине – более 15 тысяч новых случаев COVID-19, 538 человек умерли 17
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым 74

В субботу, 23 октября, в Никополе Днепропетровской области спасателям пришлось спускать с дерева беременную женщину.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что женщина 1993 года рождения забралась на высоту четвертого этажа и не могла самостоятельно спуститься вниз.

«Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна. Почему она оказалась на дереве не известно», — заявили в ГСЧС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2979 грн.
12
Теги