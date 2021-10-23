В субботу, 23 октября, в Никополе Днепропетровской области спасателям пришлось спускать с дерева беременную женщину.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что женщина 1993 года рождения забралась на высоту четвертого этажа и не могла самостоятельно спуститься вниз.

«Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна. Почему она оказалась на дереве не известно», — заявили в ГСЧС.