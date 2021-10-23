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Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути сотрудничества между странами, сообщает Белый дом.

Главы государств обсудили ситуацию в африканском регионе Сахель, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также усиление и эффективность оборонных систем в Европе.

Отмечается, что Байден выразил надежду на встречу с Макроном в Риме, которая состоится до конца месяца. 

Предыдущий разговор Байдена и Макрона состоялся месяц назад и касался скандала вокруг нового партнерства AUKUS. 

Новый альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, подписанный 15 сентября, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

Напомним, Макрон в конце ноября может посетить Украину.
ForUm

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