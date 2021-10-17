Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев может состояться в конце ноября, пишет экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур в своей колонке для Зеркала недели.

«Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне. Очевидно, этому была посвящена существенная часть переговоров во время недавнего посещения Киева советником Эммануэля Макрона, бывшим послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Говорят, что визит состоится в конце ноября», - написал дипломат.

По мнению Шамшура, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции, а дальше все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для достижения главной, хотя еще официально необъявленной цели - победы на президентских выборах в апреле 2022 года.