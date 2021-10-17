также в разделеПолитика
Тимошенко поддержала Саакашвили 23
Кремль прокомментировал отсутствие встречи Путина с Зеленским 1704
Кулеба уверен, что Украина выиграет в гаагском суде по делу о захвате Россией украинских моряков 230
Ясько сообщила о критическом состоянии Саакашвили 63
Таран: Такое впечатление, что дело Медведчука постепенно превращается в долговременный сериал, которым власть будет пытаться удерживать себе рейтинг 32
Медведчук: Власть интересует только замыливание глаз от серьезных проблем, стоящих перед страной 16
США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму 19
Медведчук: Власть сделала все, чтобы четыре женщины, которые могли вернуться домой еще в январе, продолжали находиться в тюрьмах ОРДЛО 42
Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств 21
Зарубежные СМИ напомнили Зеленскому, что благодаря Медведчуку своя вакцина у Украины могла появиться еще год назад 85
Данилов: Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы 12
Стал известен план визита главы Пентагона в Украину 154
Герман: Для меня Разумков приобрел значение тогда, когда не проголосовал за закрытие каналов на заседании СНБО 53
Медведчук рассказал, как к нему обратился Турчинов с просьбой помочь добиться мирного урегулирования на Донбассе 95
Зеленский собрался с визитом в Великобританию 23
Путин назвал русский язык скрепой пространства СНГ 20
ЕС счел перепись в оккупированном Крыму попыткой РФ легализовать аннексию 28
Медведчук: В этом деле отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления 33

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев может состояться в конце ноября, пишет экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур в своей колонке для Зеркала недели.

«Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне. Очевидно, этому была посвящена существенная часть переговоров во время недавнего посещения Киева советником Эммануэля Макрона, бывшим послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Говорят, что визит состоится в конце ноября», - написал дипломат.

По мнению Шамшура, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции, а дальше все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для достижения главной, хотя еще официально необъявленной цели - победы на президентских выборах в апреле 2022 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги