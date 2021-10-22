Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего руководителя ведомства Андрея Тарана, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его еще озвучивать», - сказал Арахамия журналистам в пятницу, отвечая на вопрос Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, глава фракции «Слуга народа» прямо не ответил, но сказал: «Мы за равенство всех граждан».

Кроме того, он добавил, что вопрос по поводу отставки Тарана может быть рассмотрен «на протяжении двух-трех недель».