Нардеп «Слуги народа» и глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, ее кандидатуру обсуждали во фракции.

Об этом она сказала в программе «Первые лица» на 24 канале.

«У меня нет такого: хочу – не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его именем. Но мы должны брать на себя ответственность», - заявила нардеп.

Верещук подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции «Слуга народа», однако с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу она пока не общалась.

Верещук надеется, что коллеги-нардепы поддержат ее кандидатуру, если на то будет воля Зеленского как верховного главнокомандующего.

Она также сказала, что готова к вызовам на должности министра обороны.

«У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный... Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать», - сказала она.

Напомним, в июле 2021 года после увольнения Руслана Хомчака с должности главы Генштаба ВСУ, заговорили и об увольнении министра обороны Андрея Тарана.

Кадровые изменения в правительстве должны были обсуждать на съезде «Слуги народа» в Трускавце 1-3 октября.

Вопрос смены министров в парламенте планировали рассмотреть в начале октября, но отложили.