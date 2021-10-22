Пленум Верховного суда Украины избрал новым главой этого института Всеволода Князева, он избран на следующие четыре года. Кандидатуру Князева поддержали 98 судей из 168, принявших участие в голосовании, передает Радио Свобода.

На должность претендовали еще два кандидата, но они не набрали необходимого количества голосов.

Всеволод Князев до избрания работал секретарем Палаты Верховного суда Украины.

В 2001 году получил право на занятие адвокатской деятельностью, действие удостоверения адвоката была остановлено ​​в 2013 году. Начал работать судьей в 2013 году, а в 2015 году стал председателем Николаевского окружного административного суда.