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В Киеве полиция проводит обыски в помещениях всех перевозчиков отходов и на полигонах утилизации отходов, сообщила пресс-служба КГГА.

«Главным следственным управлением Национальной полиции в рамках уголовного производства № 42020000000002227 от 12.11.2020 на основании Постановления Печерского районного суда города Киева проводятся обыски киевских предприятий-перевозчиков отходов ООО «Спецкоммунтехника», ООО «Альтфатер-Киев», ООО «Властелин Роз», ООО «Селтик», ЗАО «Киевспецтранс», ООО «Крамар Эко» и на объектах захоронения твердых бытовых отходов на полигоне № 5 и с. Глубокое», - говорится в сообщении.

Предприятия сотрудничают со следствием и предоставляют имеющуюся запрашиваемую документацию.
ForUm

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