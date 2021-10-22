Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко не думает, что партия «Европейская солидарность» и политическая сила президента Владимира Зеленского действительно сравнялись в рейтинге.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Украинская правда.

«На 0,2% опережает, да? В пределах погрешности 2,7%. Картину (реальную, – ред.) вы увидите 30 октября, точнее 31-го – 1-го, как кандидаты от «Европейской солидарности» набирают в пределах 10% в обоих округах. У нас есть опросы – они публичные, есть у нас закрытые. Параллельно с этими опросами проводились партийные опросы на этих же округах. Простите, Черкасская область... Давайте в Херсонской области не будем проводить над «Европейской солидарностью» опыты, а вот Черкасская область – это сердце Украины, патриотический электорат, там нет 15% и близко у «Европейской солидарности». Это то, что мы видим по своим опросам», - заявил он.

«В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает – даже я бы не стал говорить, что «Слуга народа» опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что «Европейская солидарность» опережает «Слугу народа» на 0,2%», - сказал Корниенко.

Политик убежден, что вскоре будут другие опросы, потому что не только КМИС делает такие исследования, – и там данные о рейтинге партий могут отличаться.

Как сообщал ForUm, последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 15-18 октября, показал, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то «Европейская солидарность» могла бы получить 15,7% голосов избирателей, а «Слуга народа» – 15,5%.