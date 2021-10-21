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Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), «Слуга народа» (соответственно, 13,7% и 15,5%), «Батькивщина» (12% и 13,6%) и «ОПЗЖ» (11,5% и 13%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

Далее идут «Сила и честь» (7,6% и 8,6%), «Наши» (5% и 5,7%), РПЛ (4,9% и 5,6%), «Украинская стратегия Гройсмана» (4,9% и 5,6%). Партия «Свобода» 3,9% и 4,4%. У других партий – поддержка ниже.

Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.

Среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли «ЕС» (27,2%) и «ОПЗЖ» (24,3%). Еще 17,5% назвали «Батькивщину». Партию «Голос» назвали 4,4%.
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