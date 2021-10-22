Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что при 70% вакцинации населения Украина сможет отменить карантинные ограничения по примеру Великобритании и скандинавских стран.

«Как минимум 70% вакцинированных взрослого населения позволит нам предотвратить распространение коронавирусной болезни и уменьшить количество госпитализаций… Если мы сегодня вакцинируем более 70% населения полным курсом вакцинации, мы сможем пойти путем Великобритании, а также Скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас», - сказал Ляшко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он допустил, что очередной пик заболевания возможен в начале следующего года.

«Но мы можем его не ждать… прийти в пункт вакцинации, вакцинироваться и уменьшить количество госпитализаций», - подчеркнул министр.