По состоянию на 9:00 22 октября 2021 из-за отсутствия надлежащих документов не допустили в поезда 175 пассажиров. Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Национальной полиции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

АО «Укрзализныця» призывает пассажиров соблюдать новые правила безопасного проезда железнодорожным транспортом, которые вступили в силу с 21 октября.

Напоминаем, что кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении «Дия»);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

В случае отсутствия этих документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днипро, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд – 350 грн. Со вчерашнего дня здесь было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.

Кроме того, в пунктах вакцинации, работающих уже на 10 вокзалах, можно сделать прививку от COVID-19 и с соответствующим документом сесть в поезд. За сутки в указанных пунктах уже вакцинировано около 700 человек.