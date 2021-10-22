также в разделеПолитика
Кулеба: Украина ждет от ЕС перспективу членства 12
Многочисленные зарубежные СМИ рассказали о незаконном преследовании Медведчука в Украине, что повлекло за собой обострение отношений между Киевом и Москвой 20
«ОПЗЖ» опровергла информацию об исключении Кивы из партии 477
Фабрикация дел против Медведчука играет против Зеленского. Рейтинги президента неумолимо падают 24
ЦПК: Кандидаты в судьи КС во время конкурса не смогли ответить на элементарные вопросы 17
СМИ сообщили об исключении Кивы из партии «ОПЗЖ» 52
Рейтинг партий: «Евросолидарность» впервые обогнала «Слугу народа» 27
Президент Еврокомиссии упрекнула Россию в резком росте цены на газ 30
«Хайп этой пани»: Зеленский по-хамски ответил Барчук 388
Подоляк о ситуации с «UA: Первый»: давления нет, консультации есть 32
Марчевский о возможном обмене Медведчука на пленных украинцев: Это полный бред и абсурд 24
Bloomberg поддержал Медведчука: Обвиниения лидера оппозиции абсурдны – необходимость закупок угля была вызвана серьезным энергетическим кризисом 50
Зеленский теряет позиции в президентском рейтинге 53
Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении 12
Зеленские почтили память Кобзаря в Каневе 11
«UA: Перший» заявил о давлении со стороны ОПУ 76
«Слуга народа» проведет съезд в ноябре 13
Честно: Парламентские партии не отчитались, куда потратили 1,5 миллиарда госсредсв 16

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

«Та угроза (со стороны НАТО, – ред.) имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации», - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает Интерфакс.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии. «Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите», - сказал Путин.

Он отметил при этом: «Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить «Томагавки» - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все». «Мы это, конечно же, заметили», - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это худший сценарий для России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
0
Теги