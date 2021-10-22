Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

«Та угроза (со стороны НАТО, – ред.) имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации», - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает Интерфакс.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии. «Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите», - сказал Путин.

Он отметил при этом: «Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить «Томагавки» - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все». «Мы это, конечно же, заметили», - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это худший сценарий для России.