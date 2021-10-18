Существование разделенной Европы не отвечает интересам России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил французским журналистам, передает ТАСС.

«Россия совершенно не заинтересована в существовании разделенной Европы. Мы заинтересованы в существовании процветающих европейских стран, независимых друг от друга. Европа сейчас ведет поиск своих путей, она задается вопросами относительно своей системы обороны, а также относительно необходимости располагать независимой обороной. Европейцам нужна собственная армия», - сказал Песков.

Он отметил при этом, что в настоящее время «не ясно, останутся ли американцы в Европе и продолжат ли они защищать европейцев против этих «ужасных русских». «Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров», - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Комментируя слова ведущей о том, что передвижение российских войск к границе Украины было воспринято на Западе как угроза, он подчеркнул: «Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы». Песков при этом напомнил, что «все все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО – никто».

Отвечая на вопросы относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, он сказал, что «вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием». «Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», - заявил Песков.