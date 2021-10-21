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В пунктах вакцинации, которые АО «Укрзализныця» развернула на железнодорожных вокзалах Украины, за первую половину суток 21 октября 2021 прошли процедуру прививки более 100 человек. По состоянию на 12:00 такие пункты работают на 7 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днипро, Нежин и Коростень, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В них пассажиры могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19 вакцинами разных производителей. Наличие вакцины того или иного производителя следует уточнять непосредственно в пунктах вакцинации. В дальнейшем АО «Укрзализныця» будет увеличивать перечень вокзалов, где будут работать такие пункты, а также их количество.

Также на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днипро, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская) работают пункты экспресс-тестирование на COVID-19. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.

Как сообщалось ранее, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 с 21 октября 2021 меняются правила перевозок пассажиров во время карантина. Кроме билета и документа, удостоверяющего личность для проезда поездами дальнего следования, пассажиры должны иметь:

  • сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении «Дия»),
  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

В случае возникновения вопросов просим обращаться на горячую линию АО «Укрзализныця» по телефону: 0-800-503-111.
ForUm

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