В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области.

Средства выплачивались «мертвым душам», то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-центре ведомства.

Сотрудники спецслужбы обнаружили, что это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационной власти воспользовались этим.

Поэтому пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований, и «чиновники ЛНР».

Средства, которые начислялись «мертвым душам» на карточки, они переводили в наличные через так называемые «финансовые центры». Значительный процент от этих незаконных операций поступал в «бюджет» оккупационных властей в виде «налогов».

Сейчас благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки «переселенцев», которые умерли – аннулированы.

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривен.

Разоблаченные по материалам СБУ факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются органами внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.

Работа по выявлению подобных фактов продолжается.