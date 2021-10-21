Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза, сообщила пресс-служба НБУ.

В случае роста заболеваемости и, как следствие, локдауна и существенного замедления экономической активности, а также усиления фундаментального инфляционного давления Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, указал регулятор.