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Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза, сообщила пресс-служба НБУ.

 В случае роста заболеваемости и, как следствие, локдауна и существенного замедления экономической активности, а также усиления фундаментального инфляционного давления Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, указал регулятор.
ForUm

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