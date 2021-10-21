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Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«В сфере энергетики, газа Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.», - сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль заявил о важности отсоединения Украины от энергосистемы РФ.
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