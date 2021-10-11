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Интеграция объединенной украинской энергосистемы в ENTSO-E играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в мероприятии «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости», который состоялся 11 октября в рамках 23-го саммита Украина-ЕС.

«Отключение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах. Интеграция в ENTSO-E обеспечит энергетическую независимость Украины», - подчеркнул глава правительства.

Как отметил премьер-министр, ожидается, что будущая синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E существенно усилит ее устойчивость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень безопасности поставок.

По словам Шмыгаля, Украина предложит европейским партнерам создать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС.

«Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое бы охватывало не только вопрос транспортировки газа, но и синхронизацию наших электросетей, декарбонизацию экономики и производство возобновляемых источников энергии, в частности зеленого водорода», - отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что синхронизация Украины с ENTSO-E сыграет ключевую роль для Центральной и Восточной Европы в безопасности снабжения. Именно поэтому, по его словам, очень важно соблюсти график синхронизации сетей и завершить процесс не позже, чем до 2023 года.
ForUm

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