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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1192 больных коронавирусом. 39 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1192 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 39 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5780 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 247 698», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 193 больных коронавирусом и 294 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 232 человека. В общем коронавирус преодолели 225 328 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 222, в Дарницком - 193, и в Днепровском районе - 128 случаев», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

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