В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета.

«На днях Киев попадет в «красную» зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст умерших - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. - Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более чем 63 процента. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, который примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях «красной» зоны, в которую мы попадем дни», - сказал Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева и призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимости вакцинации.

«Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. - Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в «красную» зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины», - отметил Кличко.

Он напомнил, что на сегодня 98 процентов госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99 процентов летальных случаев – это невакцинированные пациенты.