также в разделеСтолица
В Киеве цифровизируют работу коммунальных служб 8
Прокуратура проводит обыски на киевском КП 30
В Киеве обнаружили за сутки 1192 больных COVID-19. 39 человек умерли 12
Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год 50
В Киеве подорожает проезд 30
Всемирный банк даст $39 млн на продление линии скоростного трамвая в центр Киева 16
Кличко: Киев – на пороге «красной» зоны 25
Директора КП «Жилье-Сервис» подозревают в убытках на 4 млн гривен 14
Радуцкий: Очередь из катафалков в Киевский крематорий – около двух часов 45
В Киеве – скачок новых случаев и смертей от COVID-19 24
Сегодня киевское метро будет работать дольше 24
Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи 32
Прокуратура провела обыски в «Киевтеплоэнерго» 14
В Киеве хулиган разгромил приемную депутата 18
Начать отопительный сезон в Киеве планируют 23 октября 19
В Киеве за сутки – 837 новых случаев COVID-19, умерли 26 человек 14
Кличко хочет вернуть райсоветы в Киеве 16
В Киеве – 416 новых случаев коронавируса 12

В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета.

«На днях Киев попадет в «красную» зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст умерших - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. - Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более чем 63 процента. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, который примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях «красной» зоны, в которую мы попадем дни», - сказал Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева и призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимости вакцинации.

«Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. - Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в «красную» зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины», - отметил Кличко.

Он напомнил, что на сегодня 98 процентов госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99 процентов летальных случаев – это невакцинированные пациенты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги