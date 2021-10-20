также в разделеСтолица
В Киеве подорожает проезд 22
Кличко: Киев – на пороге «красной» зоны 15
Директора КП «Жилье-Сервис» подозревают в убытках на 4 млн гривен 14
Радуцкий: Очередь из катафалков в Киевский крематорий – около двух часов 43
В Киеве – скачок новых случаев и смертей от COVID-19 24
Сегодня киевское метро будет работать дольше 24
Кличко открыл после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи 32
Прокуратура провела обыски в «Киевтеплоэнерго» 13
В Киеве хулиган разгромил приемную депутата 17
Начать отопительный сезон в Киеве планируют 23 октября 19
В Киеве за сутки – 837 новых случаев COVID-19, умерли 26 человек 14
Кличко хочет вернуть райсоветы в Киеве 14
В Киеве – 416 новых случаев коронавируса 11
COVID-19 в Киеве: за сутки 451 новый случай 9
Аэропорт Киев (Жуляны) будет закрыт на реконструкцию 40
В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку 24
В Киеве за сутки 17 человек умерли от COVID-19 14
Завтра в Киеве могут закрыть некоторые станции метро 21

Всемирный банк предоставит 39 млн долл. на продление линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта» в Киеве, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«Сегодня правительство одобрило привлечение займа Всемирного банка в размере 39 млн долл. США на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь в Киеве», - говорится в сообщении.

«Наконец разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города разгрузить красную ветку метро, ​​в том числе и станцию ​​метро «Вокзальная», которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла.

К реализации этого решения Киев двигался годами. Для меня этот проект особенно важен, ведь я был одним из тех, кто его запускал на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного банка. Однако реальный результат мы получили только сейчас. При эффективной и системной работы местной власти, работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году»», - рассказывает министр Александр Кубраков.

Среди главных преимуществ реализации проекта:

  • появление альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;
  • уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;
  • уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов
  • проведение реконструкции улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;
  • появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.

Заем будет предоставлен в рамках Соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта. Сейчас Киевская городская государственная администрация завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.

Напомним, ранее были объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги