Всемирный банк предоставит 39 млн долл. на продление линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта» в Киеве, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«Сегодня правительство одобрило привлечение займа Всемирного банка в размере 39 млн долл. США на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь в Киеве», - говорится в сообщении.

«Наконец разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города разгрузить красную ветку метро, ​​в том числе и станцию ​​метро «Вокзальная», которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла.

К реализации этого решения Киев двигался годами. Для меня этот проект особенно важен, ведь я был одним из тех, кто его запускал на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного банка. Однако реальный результат мы получили только сейчас. При эффективной и системной работы местной власти, работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году»», - рассказывает министр Александр Кубраков.

Среди главных преимуществ реализации проекта:

появление альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;

уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;

уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов

проведение реконструкции улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;

появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.

Заем будет предоставлен в рамках Соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта. Сейчас Киевская городская государственная администрация завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.

Напомним, ранее были объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь.